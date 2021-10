Von Nora Theisinger

Die Herbstferien beginnen und die Sonne scheint - ab nach draußen. Wir haben ein paar Tipps, damit die Herbstferien für Kinder und Eltern nicht langweilig werden.

Kastanien sammeln im Park

Im Herbst finden sich allerhand Bastelmaterialien auf der Straße, zum Beispiel Kastanien.

Wenn im Herbst die Sonne und die gelbroten Blätter die Stadt golden färben, ist der perfekte Zeitpunkt für einen Spaziergang mit anschließender Bastelaktion. Denn überall in der Stadt liegen zahlreiche Materialien bereit: Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen oder Laub. Diese lassen sich wunderbar verwerten, zum Beispiel zu Traumfängern, Postkarten, kleinen Figuren oder Laternen. In den Maximiliananlagen an der Isar, im Ostpark oder im Hirschgarten sind meist massenhaft Kastanien zu finden. Aber natürlich wachsen Kastanienbäume in der ganzen Stadt verteilt, vor allem in und um Biergärten.

Züge gucken auf dem Arnulfsteg

Auf dem Arnulfsteg lassen sich wunderbar die vorbeifahrenden Züge beobachten.

Zwar nicht so bunt, sondern grau und braun, aber trotzdem einen Ausflug wert, ist der Arnulfsteg zwischen den S-Bahn-Stationen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke, eine neue Fußgänger- und Fahrrad-Brücke, die Neuhausen mit dem Westend verbindet. Vor allem kleine Kinder sitzen gerne an den großen Scheiben, blicken über die 37 Gleise und schauen den vielen Zügen zu: ICEs, Doppeldeckerwaggons, Güterzüge und jede Menge rote S-Bahnen. Wenn noch Zeit ist, können die Kinder danach auf dem abwechslungsreichen Spielplatz im nahegelegenen Arnulfpark klettern und rutschen.

Drachensteigen in der Stadt

Drachenspaß: Der Olympiapark ist nur einer von vielen Orten in München, um den Drachen steigen zu lassen.

Es ist der Herbstklassiker: das Drachensteigen. Ob ein gekaufter oder selbst gebastelter, in München sind in diesen Tagen zahlreiche Drachen in der Luft zu sehen. Dafür eignet sich in München besonders die Theresienwiese aufgrund ihrer großen, freien Fläche. Hier weht fast immer genug Wind. Aber auch im Englischen Garten oder im Olympiapark kann der Drachen in die Luft gelassen werden.

Schnitzeljagd durch die Altstadt

Mit einer Schnitzeljagd macht eine Altstadttour der ganzen Familie Spaß.

Vom Stachus über den Marienplatz und dem Viktualienmarkt bis zum Hofbräuhaus: Stadtspiel hat eine Stadtbesichtigung entwickelt, bei der Kinder sich nicht zu langweilen beginnen. Bei der "Knobelbox" müssen Rätselfreunde in der Altstadt Aufgaben lösen. Spielerisch können so Münchens Sehenswürdigkeiten entdeckt werden.

Die Tour dauert zwei bis drei Stunden. Die Schnitzeljagd kann online bestellt werden. Zu beachten ist, dass der Versand einige Tage in Anspruch nehmen kann.

Wald erleben in Grünwald

Im Walderlebniszentrum in Grünwald können Wildschweine beobachtet werden.

Nicht nur die Stadt auch der Wald kann mit Rätselspaß entdeckt werden. Bei der Waldralley im Walderlebniszentrum Grünwald Sauschütt kann mit etwas Detektivgeschick der geheimnisvolle Pliztresor geöffnet werden. Auf dem Gelände befindet sich neben einem Wald-Café auch ein Erlebnispfad. Der Weg führt unter anderem zu einem Klanglabyrinth und dem Wildschweingehege.

Öffnungszeiten, Anfahrt sowie das gesamte Angebot des Walderlebniszentrums finden Sie hier.

Klettern in Vaterstetten

Kinder klettern durch die Baumkronen in Vaterstetten.

Oder doch lieber den Wald von oben erkunden? Denn hoch hinaus geht es im Kletterwald Vaterstetten. Hier können auf über 21 000 Quadratmetern und 13 Parcours Menschen jeden Alters durch die Bäume klettern. Das Gelände ist auch im Herbst an den Wochenenden geöffnet.

Öffnungszeiten, Anfahrt sowie weitere Informationen finden Sie hier.

Tiere füttern in der Stadt

Auf der Farm in Aubing können Kinder Tiere streicheln und füttern.

Wie wird eigentlich Butter oder Käse hergestellt? Und wie backt man ein Brot oder eine Pizza im Steinofen? Das können Kinder auf der Münchner Kinder- und Jugendfarm herausfinden. Natürlich können sie dort auch die zahlreichen Tiere wie Schweine, Ziegen, Hühner und Schafe kennenlernen und beim Füttern und Ausmisten helfen.

In der Stadt gibt es zwei Kinder- und Jugendfarmen: eine in Neuaubing und eine in Ramersdorf. Alle Informationen über die aktuellen Projekte und Besuchszeiten der Farm finden Sie hier.