Fragt man, woher die Auszubildenden kommen, fällt auf, dass sich junge Menschen aus der Ukraine und aus Vietnam in den vergangenen beiden Jahren deutlich häufiger für eine Ausbildung im Handwerk entschieden haben. Die Zahl der ukrainischen Lehrlinge hat sich im laufenden Ausbildungsjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56 verdoppelt. Eine noch auffälligere Entwicklung legten junge Menschen aus Vietnam hin: Hier verdreifachte sich der Lehrlingsbestand auf 211 Azubis. „Damit steigt Vietnam innerhalb kürzester Zeit zum zahlenmäßig zweitwichtigsten Drittstaat hinter Syrien auf“, sagt Hüpers.

Während sich junge Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Wahl des Ausbildungsberufs nicht von den übrigen Berufsanfängern unterscheiden, setzen junge Menschen aus Vietnam einen klaren Fokus: 91 Prozent von ihnen wählen eine Ausbildung im Nahrungsmittelhandwerk, etwa bei Bäckern und Metzgern; dort ist die Personalnot besonders groß. Das gewachsene Interesse ist offenbar dem Engagement einzelner Betriebe zu verdanken, die mithilfe von Agenturen die begehrten Azubis direkt in Vietnam anwerben.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Die Beschäftigungsentwicklung allerdings bereitet den bayerischen Handwerksbetrieben Sorgen: Seit 2022 dauert der Personalabbau schon an. Besonders hart trifft es das Bauhauptgewerbe, was vor allem an der Krise im Wohnungsbau liegt, aber eben auch das Lebensmittelhandwerk. Der Bayerische Handwerkstag (BHT) erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten im zweiten Quartal mit 939 400 Personen 1,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegt. Mit einer Trendumkehr rechnet BHT-Präsident Franz Xaver Peteranderl erst für das kommende Jahr.

Die Hoffnung wächst, dass das Handwerk nach vier Jahren realer Umsatzverluste in diesem Sommer den Tiefpunkt erreicht und sich die wirtschaftliche Lage künftig bessert. In den Konjunkturumfragen der bayerischen Handwerkskammern bewerten mittlerweile 83 Prozent der Befragten ihre Lage als gut oder befriedigend. Deutlich besser ist die Stimmung vor allem im Bauhauptgewerbe, also bei Straßen- und Tiefbauunternehmen, die davon profitieren, dass mehr Geld in Infrastruktur fließt. Besser läuft es auch im Gesundheitsgewerbe; dahinter stecken Optiker, Hörakustiker sowie Orthopädie- und Zahntechniker.

Positiver als noch vor einem Jahr wird auch der Auftragseingang eingeschätzt. Die Neigung, in den eigenen Betrieb zu investieren, sei „erfreulich hoch“, sagt Peteranderl bei der Vorstellung der neuen Konjunkturzahlen. Der BHT schätzt, dass die Handwerksbetriebe im Freistaat im ersten Halbjahr 68,4 Milliarden Euro umgesetzt haben. Berücksichtigt man die Preissteigerungen, ergibt sich für das erste Halbjahr allerdings ein reales Minus von 2,9 Prozent.