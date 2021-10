Von Clara Löffler, München

Wala Khalat Qojali, 25: "Im Irak herrschte Krieg, und meine Schule war manchmal monatelang geschlossen. Wir hatten Geld, aber ich habe lieber wenig Geld, als nicht zu wissen, ob ich den Tag überleben werde. Ich kam dann mit meiner Mutter, meinem Bruder, meinem Onkel und meinem kleinen Cousin nach Deutschland. Wir wussten nicht, ob wir es lebend schaffen würden. Das haben wir auf uns genommen, weil wir im Irak jeden Tag Angst hatten zu sterben. Wir waren ein Jahr in einem Heim in Sachsen. Als wir einen blauen Pass bekommen hatten, durften wir zu unserer Familie nach München. Hier konnte ich endlich einen Deutschkurs besuchen. 2018 machte ich an der Volkshochschule meinen Hauptschulabschluss. Ich habe verschiedene Praktika versucht, in der Kosmetik, beim Frisör, als Kaufhandelsfrau, in der Bäckerei und in der Konditorei. Dann machte ich hier im Atelier ein Praktikum und das hat mir richtig gut gefallen. Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, konnte ich immer nachfragen und mir wurde freundlich geantwortet. Jedes Mädchen, das hier eine Chance bekommt, kann sich glücklich schätzen. Ich bin stolz auf Deutschland und auf dieses Atelier besonders, dass sie Frauen unterstützen. Die meisten Frauen im Irak sind zu Hause. Sie müssen Kinder kriegen und die Hausarbeit machen, das sind ihre einzigen Aufgaben. Das finde ich nicht richtig. Wenn die Politik im Irak sich nicht ändert, kann ich mir nicht vorstellen, dorthin zurückzukehren. Mein Ziel ist es, nach meiner Ausbildung Modedesignerin zu werden. Auf diese Weise kann ich meine jesidische Kultur zeigen. Im Irak lebten wir sehr versteckt. Viele kennen unsere Kultur nicht. Das sollte nicht so sein."