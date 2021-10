Von Clara Löffler

Jeder Morgen im Schneideratelier La Silhouette beginnt mit einem Frühstück. Geschäftsführerin Barbara Hemauer-Volk sitzt in der kleinen Küche mit den grünen Wänden und hält einen Kaffeebecher in den Händen. Vor ihr stehen Croissants und drei verschiedene Sorten Marmelade. Sie trägt eine bunt gemusterte Jacke und roten Lippenstift. Auch drei ihrer Auszubildenden sind da. Zusammen planen sie, was heute ansteht, und sprechen über künftige Projekte. "So beginnt der Tag gleich mit einem positiven Erlebnis", sagt Hemauer-Volk. Und ein gemeinsames Frühstück stärkt den Zusammenhalt. Wie bei einer großen Familie sieht das aus.