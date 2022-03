Wegen Corona bleiben viele Mädchen und Jungen lieber an der Schule, dabei stehen ihnen auch mit einer Ausbildung viele Wege offen, sagt Berufsberaterin Gabriele Kilchenstein. Vor allem in einer Branche.

Interview von Kathrin Aldenhoff

Gabriele Kilchenstein ist Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in München und berät Schülerinnen und Schüler von Real- und Wirtschaftsschulen zu ihrer beruflichen Zukunft. Anlässlich der digitalen Münchner Ausbildungsmesse am Donnerstag, 17. März, erklärt sie, dass auch der Weg über eine Ausbildung zum Studium führen kann.

SZ: Ist Corona schuld daran, dass Jugendliche lieber weiter zur Schule gehen, als eine Ausbildung zu machen?

Gabriele Kilchenstein: Wir Berufsberater*innen beobachten schon seit einigen Jahren einen Trend zur Akademisierung. Corona hat diese Entwicklung noch einmal verstärkt. Während der Corona-Zeit war eine Berufsorientierung kaum möglich und viele Praktika mussten ausfallen. Viele Jugendliche fühlen sich nach zwei Jahren Corona noch nicht reif für die Arbeitswelt, sie sind unsicher.

Raten Sie Jugendlichen davon ab, eine weiterführende Schule zu besuchen?

Wir lassen keine Träume zerplatzen. Wenn ein Jugendlicher unbedingt auf die Fachoberschule (FOS) will, dann soll er es versuchen. Wenn Jugendliche allerdings nicht die idealen Noten haben, raten wir ihnen, einen Plan B zu entwickeln und zum Beispiel eine berufliche Ausbildung ins Auge zu fassen. Aber manche wiederholen lieber die zehnte Klasse, um den Notenschnitt zu verbessern.

Detailansicht öffnen Gabriele Kilchenstein ist Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit in München. (Foto: privat)

Woran liegt das?

Viele Jugendliche verschieben mit dem FOS-Besuch ihre Berufswahlentscheidung nach hinten. Oft entwickelt sich in den Klassen eine Eigendynamik, alle wollen auf die FOS. Ich habe Sprechstunden in manchen Abschlussklassen, da sagen mir von 30 Schülern 27, dass sie den FOS-Besuch anstreben. Die meisten wollen studieren. Doch was genau, steht in den Sternen. Hinzu kommt der Wunsch der Eltern, dass ihr Kind einen möglichst hohen Schulabschluss erreicht. Wir Berufsberater*innen zeigen alternative Wege auf, mit denen man ebenfalls eine Hochschulreife erlangen kann.

Ist das ein Münchner Thema, dass Jugendliche weiter zur Schule gehen wollen?

München ist ein sehr spezieller Standort. Es gibt viele namhafte Firmen mit tollen Ausbildungsplätzen, aber es gibt auch ein großes Angebot an weiterführenden Schulen, Hochschulen und Universitäten. Die Jugendlichen denken, dass nur mit einem Abitur oder Fachabitur und einem anschließenden Studium viel Geld zu verdienen ist. Dabei sagt man ja zum Beispiel, das Handwerk hat goldenen Boden.

Sie meinen, auch nach einer Ausbildung kann man gut verdienen?

Genau. Im Handwerk kann man sich später selbständig machen. Außerdem sind heute viele Firmen daran interessiert, ihre Auszubildenden als Nachwuchsfachkräfte zu halten und ihnen eine Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens zu ermöglichen. So kann man nach einer kaufmännischen Ausbildung den Fachwirt und im Anschluss ein Duales Studium absolvieren. Und wer eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrere Berufsjahre vorweist, kann auch ohne Abitur studieren.

In manchen Berufen herrscht ein Fachkräftemangel, etwa in den Bereichen Erziehung und Pflege. Kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an?

Ja, zum Teil. Gerade bei der Pflege bemerke ich eine höhere Nachfrage. Corona hat gezeigt, wie wichtig der Beruf ist. Auch die Ausbildung zum Erzieher ist im Aufwind, zumal hier die Rahmenbedingungen wie der Verdienst verbessert wurden. Einen Mangel sehe ich vor allem im Handwerk mit Ausnahme des Ausbildungsberufes Kfz-Mechatroniker, den immer noch viele erlernen wollen. Auch die IT-Branche ist sehr gefragt; da gibt es infolge der zunehmenden Digitalisierung ganz neue Ausbildungsberufe.

Was müsste passieren, damit sich Jugendliche wieder öfter für eine Ausbildung entscheiden?

Dazu braucht es viel Beratung und Berufsorientierung, am besten schon Jahre vor dem Schulabschluss, um über die verschiedenen Berufsbilder zu informieren. Außerdem ist es wichtig, dass Jugendliche Praktika machen, um einen Einblick in die Arbeitswelt und eine Vorstellung von Berufen zu bekommen. Und wir müssen die Eltern ins Boot holen und ihnen vermitteln, dass man die Hochschulreife oder die Fachhochschulreife auch über alternative Wege erreichen kann.

Digitale Ausbildungsmesse des Referats für Arbeit und Wirtschaft und der Agentur für Arbeit mit etwa 90 Ausstellern am Donnerstag, 17. März, 10-16 Uhr. Teilnahme kostenlos unter www.ausbildungsmesse.online