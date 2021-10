Von Clara Löffler, München

Dodo Lorrig, 18: "Während Corona habe ich gemerkt, dass mir das Gymnasium keine Freude mehr bereitet, ich war nur noch gestresst. Während des Online-Unterrichts habe ich nie aufgepasst, sondern mir immer irgendetwas genäht. Ich brach die Schule dann irgendwann ab. Eigentlich wollte ich auf die FOS für Gestaltung, aber ich hatte Angst vor der Aufnahmeprüfung. Ich hatte schon als kleines Kind Depressionen und kann deshalb mit Leistungsdruck schlecht umgehen. Mein ganzer Körper schaltet sich dann ab und ich liege krank im Bett. Das habe ich gar nicht mehr, seit ich hier bin! Eigentlich hasse ich es, früh aufzustehen, aber jetzt stehe ich jeden Tag um sieben Uhr auf und denke mir: 'Toll, ich darf heute etwas machen!' Auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ist das kein Problem. Dann heißt es: 'Wenn du irgendetwas brauchst, sag uns Bescheid!' Jeder wird hier akzeptiert, wie er ist. Wir sind wie eine Familie. Man wird total gefördert, auch bei allen möglichen Projekten. Im Juli waren wir bei den Pinakotheken und haben beim ,Women in the dark'-Projekt mitgearbeitet. Da beschrifteten Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, Blusen mit rotem Edding, und wir nähten das auf eine Leinwand. Mir ist Aktivismus sehr wichtig. Ich boykottiere Fast Fashion. Ich will mein Geld nicht für Kinderarbeit ausgeben. Am liebsten würde ich nach meiner Ausbildung beim Film Kostüme machen oder meine eigene Marke gründen. Letztens habe ich eine Band, die Dirty Red Bandanas, gestylt, die eine Release-Show hatten. Danach kam ein Mädchen zu mir und meinte: 'Der Jumpsuit, den die eine anhatte, finde ich so toll, den würde ich dir gerne abkaufen.' Ich konnte es kaum glauben."