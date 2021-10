Von Clara Löffler, München

Lyri Bofman, 19: "Ich komme aus Israel und bin vor acht Jahren nach Deutschland gezogen. Ich war hier zuerst mal auf einer Hauptschule und habe Deutsch gelernt. Dann war ich die ganze Zeit auf irgendwelchen Privatschulen, wo sie auf die Schüler aufpassen und schauen, dass jeder durchkommt. Aber das war mir zu stressig, und zu Hause hatten wir Geldprobleme. Deswegen dachte ich mir, ich mache lieber etwas, womit ich ein bisschen Geld verdiene. Ich wollte von meinen Eltern unabhängig sein. Ich brach dann die Schule in der elften Klasse ab. Weil ich minderjährig war, hat das Jugendamt mit mir gesprochen und gemeint, dass es mir hier im Atelier gefallen könnte. Ich hatte davor eigentlich noch nie mit einer Nähmaschine genäht. Das habe ich erst hier richtig gelernt, aber Design und Outfits zu zeichnen, das habe ich schon immer gemocht. Ich lerne hier etwas, auf das ich wirklich Lust habe, und das mir später im Leben etwas bringen wird, und nicht nur irgendwelche Matheaufgaben wie in der Schule. Ich weiß noch nicht genau, was ich nach meiner Ausbildung machen möchte. Am liebsten würde ich weiter in Richtung Design gehen. Denn ich zeichne lieber die Sachen, als sie selbst zu nähen. Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen ein schlampiger Mensch und hier wird, vor allem in der Abschlussprüfung, darauf geachtet, dass alles perfekt ist, zum Beispiel die Nähte. Das muss ich noch ein bisschen besser lernen. Neben der Ausbildung nähe ich manchmal Kleidung für Freunde. Irgendwann habe ich vor, meine Designs auch zu verkaufen. Durch Instagram ist das heutzutage relativ einfach. Ich mag vor allem weite Klamotten. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Ideen im Kopf."