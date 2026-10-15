Etwa sieben Minuten steht Isra Sevinik da, die Arme ganz nah am Körper, ihr Kopftuch sorgsam über das Haar drapiert, und trägt Zeile um Zeile, Wisch um Wisch aus dem Handy vor, was sie sich aufgeschrieben hat. Ihren Strom an Gedanken, den Friedrich Merz im Herbst 2025 in Gang setzte, als der Bundeskanzler im Zusammenhang mit Migration von einem Problem im Stadtbild gesprochen und damit eine breite öffentliche Debatte ausgelöste:

„Während jemand wieder fragt, wo kommen Sie eigentlich her, also, wo kommen Sie – wirklich – her, stehen Menschen wie wir früh auf, wir öffnen Bäckereien, wir fahren Busse durch den grauen Morgen, wir operieren Herzen, wir pflegen Hände, wir bauen Häuser, in denen andere wohnen, wir arbeiten in den Straßen, die man uns manchmal abspricht, wir sind das Blut in den Adern dieser Stadt. Auch wenn ihr uns nur als Statisten in eurem Stadtbild sehen wollt.“

Isra Sevinik ist 22 Jahre alt, Studentin der Medizin an der LMU und in Hessen aufgewachsen. Sie habe sich persönlich gemeint gefühlt mit Merz' Zuschreibung, sagt sie. „Ich spreche Deutsch, ich denke Deutsch. Meine Träume sind in dieser Sprache, und doch bin ich hier immer die andere“, dichtet sie in ihrem Poetry-Slam. Die junge Akademikerin hat den Text zum Auftakt des zweiwöchigen Ausarten-Festivals am vergangenen Freitag vorgetragen, im „Anne’s“ an der Hotterstraße, dem Restaurant für türkische Spezialitäten. „Wir sind das Stadtbild“ heißt die Ausstellung junger Frauen. Fast alle kommen aus Familien mit Migrationsgeschichte.

Zehn Jahre gibt es das Ausarten-Festival jetzt in München. „Perspektivwechsel durch Kunst“ trägt es im Untertitel und ist entstanden in den Räumen der Altstadt-Moschee des Münchner Forum für Islam, direkt über dem „Anne’s“. Inzwischen ist das Kollektiv überschüttet worden mit Preisen, darunter dem Münchner „Bürgerpreis für Demokratie – gegen Vergessen“, weil hier von Anfang an gegen das Kultivieren von Meinungsblasen agiert wird und stattdessen kunstvoll Räume des Austausches kreiert werden. Auch im aktuellen Festival-Programm soll sich die Münchner Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit, gerade auch was Herkunft und Religion anlangt, selbstbewusst begegnen. Die Reihe läuft bis zum 25. Oktober (www.ausarten.org), unter anderem im NS-Dokumentationszentrum.

Die Ausstellung zur Eröffnung hat eine Gruppe des jungen „Ausarten-Lab“ unter Anleitung der Fotografin Jasmin Breidenbach gestaltet. Es treibt sie um, wer zum „Stadtbild“ gehört, wer nicht. Das Thema sei zu einem politischen Kampfbegriff geworden, sagen die Frauen. Mit dem werde verhandelt, wer im öffentlichen Raum sichtbar sein dürfe und wer an den Rand gedrängt werde. Dieser „verengten Sichtweise“ wollten sie mit ihren Fotoarbeiten „vielstimmige Perspektiven“ entgegensetzen.

Kein Geld fürs Palomino-Pferd von C& A

Da klebt zum Beispiel ein altes, unterbelichtetes Foto an der Wand. Ein Junge und ein Mädchen stehen neben einem sie überragenden, schwarz schimmernden „Palomino“-Spielzeugpferd in der Kinderabteilung eines Münchner Warenhauses. „Das war so ein Migrantending. Wir waren sehr oft im C&A und sind stundenlang auf diesem Pferd gesessen, hatten aber keinen Euro, den wir reinstecken konnten, damit es los schaukelte“, erklärt einem die junge Fotografin. Sie will statt ihres Namens nur die Bilder sprechen lassen.

Aus dem Familienalbum: Für das Palomino-Pferd im Warenhaus gab's keinen Euro, um einmal darauf reiten zu können. Foto: ausARTen*Lab

Das Deutsch-Lern-Blatt einer Mutter und die grauen Stühle der Münchner Ausländerbehörde als Sinnbild der Mühen um Integration. Foto: ausARTen*Lab

Von ihr stammt auch die fenstergroße Aufnahme mit dem riesenhaften Arbeitsblatt zum Deutschlernen. „Was haben Sie am letzten Wochenende gemacht?“, wird da gefragt und weiter: „Bilden Sie Sätze.“ Mitten rein montiert sind zwei Stühle, wie sie in der Münchner Ausländerbehörde stehen, dazwischen ein Plastikstuhl, „wie ihn fast alle Migrantenfamilien hatten“, sagt die Studentin. „Diese Arbeit ist eine Hommage an meine Mutter, die immer so super fleißig Deutsch gelernt und mir die Arbeitsblätter zum Korrigieren gegeben hat. Da war ich noch in der Grundschule.“ Es gehe um die Diskrepanz zwischen dem ehrgeizigen Ringen um Integration und ohnmächtigem Warten auf Anerkennung – auch in langen Behördenschlangen.

Melek Yoğun, 24, zeigt, was vielen Gegenden der Stadt ihrer Meinung nach fehlt: Farbe. „Menschen mit Migrationshintergrund bringen die oft rein. Auch der Gemüsestand vor dem türkischen Supermarkt an der Goethestraße.“

Die Farbe, die etwa dem Gasteig optisch fehlt, hat Melek Yoğun dem Haus mit ein paar Pinselstrichen verpasst. Foto: Andrea Schlaier

Bei einer Pressekonferenz danach gefragt, wie er seine Stadtbild-Aussage gemeint habe, antwortete Friedrich Merz vergangenes Jahr: „Fragen Sie mal Ihre Töchter.“ Sie als Töchter von Migranten hätten sich damit nicht gemeint gefühlt, sagen die Veranstalterinnen. Ihre Ausstellung solle jetzt Antwort sein, zusammen mit einem ergänzenden Panel vom Mittwochabend, Titel diesmal: „Wem gehört das Stadtbild?“

Karima Benbrahim sitzt hier, die Erziehungswissenschaftlerin ist Mitglied des Unabhängigen Expertinnenkreises Muslimfeindlichkeit des Innenministeriums und berät die Bundesregierung. Die Aussage kriminalisiere einen Teil der Gesellschaft, „wir haben uns angesprochen gefühlt. Das entwertet Menschen.“ Viele „Leute“ seien gar nicht interessiert, ein differenziertes Bild zu zeichnen, „zu sehen, was Migranten zum deutschen Bruttosozialprodukt beitragen“. Der Satz führe zu einer „Normalisierung rechter Narrative“. Ihr fehlten auch medial Bilder von guten Beispielen.

Moderatorin Melek Yoğun (links) spricht mit ihren Gästen über die Stadtbild-Debatte, die Friedrich Merz ausgelöst hat (von rechts): Burak Yilmaz, Miriam Davoudvandi und Karima Benbrahim. Foto: Andrea Schlaier

Wenn ein Bundeskanzler so etwas sage, „geht das in alle Ebenen“, sagt neben ihr der Duisburger Podcaster, Autor und für seine „Brückenbauer“-Qualitäten vielfach ausgezeichnete Burak Yilmaz. Es lenke ab von strukturellen Problemen, die oft Ursache für soziale Missstände seien. Die Dritte im Panel-Bund, Journalistin und Autorin Miriam Davoudvandi, springt ihrem Nebensitzer bei: „Armut ist ein riesiges Problem. Darauf sollte der Kanzler eingehen!“

Isra Sevinik hat sich mit ihrer „Poetry“ einen eigenen Reim auf die Debatte gemacht: „Wir sind die Heimat-Heimatlosen, die Wanderer zwischen den Welten, die überall zu viel und nirgends genug sind, aber eines weiß ich: Meine Herkunft ist kein Fleck, sie ist ein Granatapfel, der aufbricht, und plötzlich liegen überall rote Sterne.“