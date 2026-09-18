Es ist das letzte Mal, dass die Besitzerin des Auktionshauses Neumeister, Katrin Stoll, in der Barer Straße 37 Gäste begrüßt. Das Geschäft ist aufgegeben, die Immobilie verkauft, die letzten Büros werden geräumt. Am 31. Oktober ist endgültig Schluss. Der Empfang, an dem einst potente Kaufinteressenten – mal mit viel Hallo, mal eher diskret – bei Versteigerungen begrüßt wurden, ist verwaist. Doch in den Räumen drum herum stehen, hängen und liegen noch einmal unzählige Kunstwerke, die so ganz anders sind als die Kunst und Antiquitäten, der Schmuck und die Mode, die hier einst versteigert wurden.
KunstmarktDas Auktionshaus Neumeister schließt mit einer Akademieausstellung
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Ende Oktober ist das traditionsreiche Auktionshaus Neumeister in München Geschichte. Bevor die Besitzerin Katrin Stoll aber schließt, hat sie junger Kunst von der Akademie noch einmal die Türen geöffnet.
Von Evelyn Vogel
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