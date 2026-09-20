Ein Schreiben von neuen Vermietern im Briefkasten, das ist für Menschen in München oft ein Grund zur Sorge. Drohen jetzt saftige Mieterhöhungen, Luxussanierungen – gar die Entmietung? Bei Jana Priester ist das anders. „Ich bin total erleichtert“, sagt die Mieterin aus der Schrenkstraße 3, nachdem sie Post vom neuen Vermieter bekommen hat. Ihr Nachbar Siegfried Fuchs aus der Schrenkstraße 9 sagt, es sei „ein wahrer Glückstag“ gewesen, als er das Schreiben sah. Die neuen Vermieter wollten „in guter Nachbarschaft leben, ich auch“.

Bisher hatten die Bewohnerinnen und Bewohner der zwei Häuser mit insgesamt elf Wohnungen die Caritas als Vermieterin, also den Sozialverband der katholischen Kirche, dementsprechend verträglich waren auch die Mietpreise bisher.

Doch der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising ist gerade dabei, sich von einem Teil seiner „mehr als 100 Immobilien“ zu trennen. Man wolle sich „auf den Betrieb sozialer Einrichtungen“ und „den Ausbau unserer Hilfsangebote“ konzentrieren, so erläuterte es eine Caritas-Sprecherin Anfang dieses Jahres, als die SZ über die beiden Häuser an der Schrenkstraße auf der Schwanthalerhöhe berichtete. Diese Immobilien, die der Caritas vererbt worden waren, standen damals schon zum Verkauf.

In der Zwischenzeit hat die Caritas im Sommer ihr ehemaliges Jugendwohnheim an der Zieblandstraße in der Maxvorstadt für 12,5 Millionen Euro an eine Investorengruppe verkauft, die aus dem Gebäude ein Studierendenwohnheim machen will.

Den Mieterinnen und Mietern an der Schrenkstraße schrieb eine Caritas-Mitarbeiterin schon im Winter in einer Mail, Kündigungen nach einem Eigentümerwechsel seien nicht zu erwarten, man könne das aber nicht „verbindlich garantieren“. Zwar liegen ihre Häuser in einem Gebiet mit städtischer Erhaltungssatzung, was einen gewissen Schutz vor Verdrängung bietet. Dennoch waren die Bewohnerinnen und Bewohner von dem ganzen Vorgang alarmiert, Jana Priester etwa ist nach einem schweren Unfall ihres Mannes alleinerziehend mit drei Kindern.

Die Mietergemeinschaft appellierte in einem Brief an den Caritas-Chef, an einen sozial orientierten Akteur zu verkaufen. Und sie äußerten eine Hoffnung: dass vielleicht die Augustiner-Brauerei zugreifen könnte. Die zwei Grundstücke an der Schrenkstraße grenzen nach hinten direkt an das Brauereigelände. Augustiner hat auch einen Bestand an Mietshäusern und verwaltet ihn ohne Nebengeräusche.

Und so ist es tatsächlich gekommen. Die Augustiner-Bräu Wagner KG hat die zwei Gebäude an der Schrenkstraße für insgesamt 7,7 Millionen Euro gekauft, wie sich aus einer Auskunft des Grundbuchamts ergibt, 3,5 Millionen Euro für die Nummer 3, und 4,2 Millionen Euro für die Nummer 9. Zum 1. Oktober übernimmt Augustiner die Vermieterrolle.

Auch das Gebäude Schrenkstraße 3 hat Augustiner gekauft. Florian Peljak

„Als unmittelbarer Nachbar sind wir seit vielen Jahrzehnten eng mit dem Westend verbunden“, erklärt die Augustiner-Geschäftsführung auf Anfrage. „Die Mieterinnen und Mieter können sich darauf verlassen, dass wir an langfristigen Mietverhältnissen und dem Erhalt bezahlbaren Wohnraums interessiert sind.“ Die Gewerbeflächen, die es in den Gebäuden ebenfalls gibt, wolle man für eine Erweiterung der Augustiner-Verwaltung nutzen.

Zur Frage, ob es auch andere Interessenten gab, äußert sich die Caritas nicht. Die Sprecherin schreibt aber: „Die Frage, an wen wir verkaufen, war uns als Wohlfahrtsverband besonders wichtig.“ Das Konzept von Augustiner sei „ausschlaggebend“ gewesen. Ob der Kaufpreis dem Marktwert entsprochen habe oder nicht, dazu teilt die Caritas mit: „Ein Verkauf unter Wert (...) wäre nicht vereinbar mit unseren Regularien.“

Die Menschen aus der Schrenkstraße 3 und 9 haben auch schon einen Termin mit ihren neuen Vermietern in Aussicht. „Wir möchten Sie gern persönlich kennenlernen“, heißt es im Info-Schreiben von Augustiner, unterschrieben von der Geschäftsführung. „Eine Einladung in die Brauerei erhalten Sie in den nächsten Tagen.“