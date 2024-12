Kritik von Paul Schäufele

„It takes two to tango“, sagt man in der anglophonen Welt. Dem würde man ja vernünftigerweise zustimmen, doch ein Musiker wie Augustin Hadelich setzt eben durch sein Spiel die Naturgesetze außer Kraft und führt in seinem Arrangement von Carlos Gardels Tango-Klassiker „Por una cabeza“ einen vielfarbigen Solotanz auf, der das Publikum in der Isarphilharmonie zu wiederholtem Jubel animiert. Wiederholt deshalb, weil schon seine Version von Mozarts A-Dur-Violinkonzert (KV 219) – wie eigentlich alles, was Hadelich in seine Hände nimmt – die Frage provoziert, wie man das Stück je anders spielen konnte.