Augustin Hadelich brilliert an der Seite des fein begleitenden Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks.

Von Klaus Kalchschmid

Ein reines Mozart-Programm ist im normalen Konzertbetrieb immer noch selten, doch für ein klein besetztes Instrumentalensemble mit nur 15 Streichern plus zwei Hörnern und zwei Oboen geradezu perfekt. So begann das Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung seines Konzertmeisters Radoslaw Szulc die Sonntags-Matinee im Prinzregententheater mit Wolfgang Amadé Mozarts (Streicher-)Divertimento Nr. 1 in D-Dur KV 136.