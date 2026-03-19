Wer in der Augustenstraße in der Maxvorstadt wohnt, muss sein Viertel im Prinzip nie verlassen, außer vielleicht, um zur Arbeit zu fahren. Denn die anderthalb Kilometer lange Achse zwischen Josephsplatz und Bahnhofsviertel bietet alles, was man fürs tägliche Leben braucht: schicke Cafés, Boazn, Fastfoodläden, kleine und mittelgroße Geschäfte aller Art, Supermärkte und vieles mehr. Sie ist vielfältig und charmant, doch eine Flaniermeile ist die Augustenstraße nicht.
MaxvorstadtIdyll oder Ideologie? Wie der Umbau der Augustenstraße ein Viertel spaltet
Lesezeit: 5 Min.
Die Augustenstraße ist vielfältig und charmant, doch eine Flaniermeile ist sie nicht. Das soll sich durch massive Umbauarbeiten ändern – aber nicht alle glauben an die heile Welt in der Zukunft.
Von Andreas Schubert
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