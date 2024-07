Im Abschnitt zwischen der Gabelsberger- und der Theresienstraße soll künftig Tempo 20 gelten. Die Fahrbahn der Augustenstraße wird zwar sechs Meter breit sein, soll aber durch ein Kopfsteinpflaster an beiden Seiten optisch deutlich schmaler wirken. Freischankflächen sollen entstehen, neue Sitzmöbel aufgestellt und Bäume gepflanzt werden. Einer sogar mitten auf der Kreuzung mit der Gabelsbergerstraße, dort soll sich der Verkehr teilen und mit einer Insel in der Mitte Fußgängern das Queren erleichtern. Insgesamt sollen in dem Bereich 57 Parkplätze von etwa 250 in der Augustenstraße wegfallen.

In den bereits 2021 beschlossenen ersten Plänen war schon festgelegt worden, dass die Radwege auf beiden Seiten fast auf der gesamten Länge aufgelöst und dem Bürgersteig zugeschlagen werden. Radfahrer müssen künftig die Straße nutzen, die dafür durchgängig von der Brienner bis zur Görresstraße eine Tempo-30-Zone wird. Im Mittelabschnitt gelten die oben beschriebenen noch strengeren Beschränkungen. Insgesamt soll der Umbau nach Informationen der SZ etwa elf Millionen Euro kosten.

Die Fraktionschefin der Grünen im Rathaus, Mona Fuchs, hat zur Präsentation des Konzepts einige Geschäftsleute zu einem Treffen in der Augustenstraße eingeladen. Dass diese freundlicher gestaltet werden soll, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Grundsätzlich auch darüber, die Radfahrer künftig auf die Straße zu schicken. Doch am Konzept mit dem sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, wie die Pläne für den Abschnitt zwischen Gablesberger- und Theresienstraße offiziell heißen, gibt es auch Zweifel.

Severin Komander, der einen Blumenladen betreibt, fürchtet wegen der wegfallenden Parkplätze deutlich mehr Stau vor seinem Geschäft. „Es werden ja nicht weniger Autos. Die Theresienstraße funktioniert seit dem Umbau nur noch für Radfahrer, und wenn es hier auch keinen Durchfluss mehr gibt, kann es extrem werden.“

Uneingeschränkt positiv sehen Steffen Marx vom Giesinger Bräu und Valiugas Stamatis vom griechischen Imbiss Ionion die neue Augustenstraße. Wenn der Radweg sie nicht mehr von der Straße trennt, können sie einen Schanigarten beantragen. „Jetzt haben wir gerade mal 60 Zentimeter Platz draußen“, sagt Stamatis und deutet auf einen schlanken Tisch mit zwei Stühlen auf dem Gehweg vor dem Lokal. Es ist extrem eng hier, wie so oft in der Augustenstraße.

Nicht nur deshalb findet Grünen-Fraktionschefin Fuchs, dass das Konzept einen echten Mehrwert bringen wird. Die „wuselige“ Augustenstraße, in der sich immer noch ein schöner Mix aus Geschäften und Gastro erhalten habe, solle zu einem Ort werden, „an dem man sich gerne aufhält: mit mehr Grün, mehr Platz zum Verweilen und mehr Sicherheit vor allem für Kinder und Seniorinnen und Senioren“. Sie will mit ihrem Besuch schon vor dem Beschluss im Stadtrat für Transparenz sorgen, die Sorgen der Betroffenen anhören und diese dann in den Prozess einbringen. „Nichts ist jetzt schon in Stein gemeißelt. Gemeinsam wird die neue Augustenstraße ein Erfolgsprojekt.“

Dafür muss sie allerdings nicht nur bei Geschäftsleuten und Anwohnern gute Stimmung machen, sondern auch in der Stadtpolitik. Denn gerade für den verkehrsberuhigten Bereich in der Mitte der Straße gibt es bisher weder eine Mehrheit im Bezirksausschuss Maxvorstadt noch im Stadtrat. Die CSU stellt sich klar gegen die Pläne. „Der geplante Umbau der Augustenstraße wird der neue Schildbürgerstreich der Grünen: zu wenig Einbindung der Gewerbetreibenden, eine weitere Staufalle in der Maxvorstadt und Kosten in Millionenhöhe, die den Bürgern verschwiegen werden“, sagt Fraktionsvize Hans Theiss.

Die SPD im Bezirksausschuss spricht sich ebenfalls gegen das neue Konzept aus. Und auch die Fraktion im Stadtrat gibt sich zurückhaltend. „Wir teilen die Bedenken vor Ort, dass der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich und der Entfall vieler Parkplätze zu einer erheblichen Belastung des Einzelhandels vor Ort führen würden“, sagt die Vorsitzende Anne Hübner. Man werde nun das Votum im Bezirksausschuss abwarten und sich dann erst endgültig positionieren.