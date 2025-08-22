Wozu eigentlich noch verreisen? Blasen an den Füßen, Tropenklima, Ballermann und Wolkenbruch gibt’s in diesem Sommer für die Münchner auch direkt vor der Haustür.

Glosse von Andreas Schubert

Was Reiseziele angeht, sind die jeweiligen Vorlieben sehr divers. Die einen radeln sich in der Schweiz den Hintern wund, die anderen wandern in England, bis die Trekkingsandale verzweifelt „Help!“ schreit: Wenn man als Souvenir keine Schrammen vom Sturz bei der Bergabfahrt oder Blasen an den Füßen mitbringt, war’s kein richtiger Urlaub. Die ganz anderen hocken sich drei Wochen für eine Mehr-Länder-Tour ins Auto, nur damit sie auf der Autobahn mal ein bisschen Ruhe finden. Ihren panzerartigen SUV sehen sie als Ort der Kontemplation, gelegentliche Staus sind dabei höchst willkommen, weil man da so schön entschleunigt.