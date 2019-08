Ein paar beherzte Schläge mit einer Axt und schon war der Weg frei: Die Profis von der Münchner Berufsfeuerwehr haben am Donnerstag innerhalb kürzester Zeit einen Brand im historischen Palais Leuchtenberg in der Münchner Innenstadt in den Griff bekommen und etlichen Beamten der Staatsregierung eine längere Absenz vom Arbeitsplatz erspart. Im Keller des Gebäudes, in dem das bayerische Finanzministerium residiert, war am Nachmittag in einem Technikraum ein Feuer ausgebrochen. Alle Mitarbeiter mussten ihre Büros räumen. Doch nach 15 Minuten war der Brand gelöscht. Wie das Ministerium mitteilte, wurde niemand verletzt. "Nach einer Stunde saßen alle wieder an ihrem Arbeitsplatz", sagte ein Sprecher. Zur Ursache des Brands und zur Höhe des Schadens gab es noch keine Angaben. Der frühere Adelspalast am Odeonsplatz wurde im Zweiten Weltkrieg bei Luftangriffen schwer beschädigt und in den Sechzigerjahren nach einem Totalabbruch neu errichtet.