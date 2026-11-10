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Deutsche Bahn lenkt einStreichpläne für Augsburg – München vollständig vom Tisch

Lesezeit: 3 Min.

FFGR55785 8.4.2015 Mammendorf Nannhofen SCHMUCKFOTO Gleise im Licht der Abendsonne Bahnstrecke München Augsburg - rechts Regio nach Augsburg Hbf hier bei Mammendorf Nannhofen Foto: Günther Reger
FFGR55785 8.4.2015 Mammendorf Nannhofen SCHMUCKFOTO Gleise im Licht der Abendsonne Bahnstrecke München Augsburg - rechts Regio nach Augsburg Hbf hier bei Mammendorf Nannhofen Foto: Günther Reger
Günther Reger/Günther Reger

Nun soll sogar versucht werden, ab 2029 mehr Platz in den Zügen zu schaffen. Das könnte aber an zwei Hindernissen scheitern. Auch der Ausbau des überlasteten Bahnknotens München bereitet Probleme.

Von Klaus Ott

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Die Fahrgäste der Bahn zwischen Augsburg und München können aufatmen. Die Streichpläne für die Regionalzüge sind jetzt vollständig vom Tisch. Stattdessen soll sogar versucht werden, ab 2029 sogar mehr Platz in den Zügen zu schaffen. Das ist das Ergebnis eines Treffens des CSU-Fraktionschefs im Landtag, Klaus Holetschek, mit Managern der Deutschen Bahn und Eisenbahn-Behörden. Holetschek hat das Treffen zusammen mit Staatssekretär Ulrich Lange (CSU) aus dem Bundesverkehrsministerium organisiert, nachdem die im Sommer durch SZ-Recherchen bekannt gewordenen Streichpläne zu heftigen Protesten tausender Pendlerinnen und Pendler geführt hatten. Auch die Städte Augsburg und München sowie Kommunen entlang der Strecke kritisierten die Streichpläne vehement.

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