Ein Mann und eine Frau wollten in einem Wohnhaus in der Grillparzerstraße mit dem Lift vom vierten Stock ins Erdgeschoss fahren. Dann gab es einen lauten Knall.

In der Grillparzerstraße im Stadtteil Au-Haidhausen ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Lift gekommen. Eine 25-jährige Frau und ein ebenso alter Mann wollten in einem Wohnhaus mit dem Aufzug vom vierten Stock ins Erdgeschoss fahren. Schon zu Beginn der Fahrt bemerkten sie merkwürdige Geräusche. Zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk gab es einen lauten Knall und der Aufzug fiel etwa sechs Meter ungebremst in die Tiefe.

Knapp über dem Kellerboden blockierte eine automatische Notbremse den freien Fall abrupt. Der Mann wurde dabei laut Feuerwehr schwer und die Frau leicht verletzt. Bauarbeiter im dritten Stock hörten den Knall und riefen Hilfe. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Fahrkorb mit Baustahlstützen ab und befreiten die Verletzten.

Die beiden Personen wurden in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.