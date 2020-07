Der stark alkoholisierte ehrenamtliche Mitarbeiter eines Klosters wollte Müll in einen Container am Ufer werfen. Nach einer Suchaktion fanden die Rettungskräfte seinen Leichnam.

Von Julian Hans

Ein 62-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag in den Auer Mühlbach gefallen und ertrunken. Der Mann engagierte sich ehrenamtlich im Kloster des Templerordens in Giesing. Ein Mitarbeiter des Klosters teilte der Polizei gegen 14 Uhr mit, dass der 62-Jährige vermisst werde, seit er sich in stark betrunkenem Zustand aufgemacht hatte, Müll in einen Container zu werfen, der direkt am Ufer das Bachs steht.

Die Feuerwehr suchte das Ufer ab, ein Hubschrauber der Polizei leistete aus der Luft Unterstützung. Nach etwa anderthalb Stunden entdeckten sie den leblosen Körper am Stauwehr. Das Kriseninterventionsteam leistete den anwesenden Angehörigen seelsorgerischen Beistand.