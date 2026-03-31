„Manchmal muss man den Frust loswerden!“, schreibt Benjamin Saller, auch bekannt als „BrewsLi – Der Biermacher“, in einem langen Beitrag auf seinem Social-Media-Account. Der Grund für Sallers Unmut: Er hat sich mit seiner kleinen Brauerei in der Au für einen Stehausschank auf der Auer Dult beworben und von der Stadt München eine Absage erhalten.

Der Diplombraumeister ist vor allem deshalb enttäuscht, erzählt er im Gespräch, weil er mit seiner Bewerbung auf der Auer Dult eigentlich den Rat des städtischen Wirtschaftsreferenten Christian Scharpf (SPD) befolgt habe. Jener äußerte sich jüngst kritisch zum Bürgerbegehren, das Giesinger Bräu auf den Weg gebracht hat, um als siebte Brauerei auf dem Oktoberfest zugelassen zu werden. In einer Stellungnahme vom Februar schreibt Scharpf, Giesinger hätte sich zuallererst offiziell bewerben und in den vergangenen Jahren mehr Erfahrung auf kleineren Volksfesten sammeln sollen.

Nun ist Saller der Auffassung, eben jenen Weg einer offiziellen Bewerbung für ein kleineres Fest gegangen zu sein, und wieder seien in diesem Jahr auf der Auer Dult nur „die Großen“ im offenen Ausschank vertreten. Damit meint er die sechs großen Münchner Brauereien, die auch auf dem Oktoberfest Bier ausschenken dürfen. Von ihnen dürfen heuer drei ihr Bier auf der Auer Dult im offenen Ausschank anbieten: Augustiner, Paulaner und Spaten Bräu.

Bierbrauer Benjamin Saller hat sich vergeblich um einen Stehausschank auf der Auer Dult beworben. Stephan Rumpf

Allerdings seien nicht die Brauereien selbst Vertragspartner der Stadt München, erklärt Christian Scharpf auf Anfrage der SZ, sondern die drei großen Imbisshallen mit Sitzmöglichkeiten (Fischer Vroni, Heinz Wurst- und Hühnerbraterei, Feisingers Kas- und Weinstubn). Jene Gastronomen könnten frei darüber entscheiden, so Scharpf, welches Bier sie anbieten wollen. Diese Wahl habe keinen Einfluss auf die Bewerbung. Insofern könne auch eine kleine Brauerei Bierpartner auf der Auer Dult werden. Soweit die Theorie.

Eine große Imbisshalle könnte Saller mit BrewsLi aber nicht bespielen. Dazu ist seine Brauerei mit Pub, die er vor rund sechs Jahren in der Taubenstraße eröffnete und die pro Jahr höchstens 300 Hektoliter Bier hervorbringt, zu klein. Deshalb hat er sich für die Sparte Stehausschank beworben. Für diese Kategorie wird allerdings jedes Jahr nur ein Standplatz vergeben, und der ging wie in den Vorjahren an Lottes Wein- und Prosecco-Bar. Bier wird dort nicht ausgeschenkt.

Dass nur ein Stehausschank zugelassen wird, liege daran, dass die Auer Dult kein Volksfest sei, sondern ein traditioneller Markt, erklärt Wirtschaftsreferent Scharpf. Das Augenmerk liege hier auf dem Warenverkauf: „Mehr als 70 Prozent der Standplätze werden daher in den Kategorien Warenverkauf, Antiquitäten, Trödel sowie Geschirr- und Haushaltswaren vergeben.“

In der Absage an Saller schreibt die Stadt München, dass BrewsLi die für eine Zulassung erforderliche Punktezahl nicht erreicht habe. Ähnlich wie beim Oktoberfest erfolgt die Auswahl der Bewerber für die Auer Dult anhand eines Punktesystems, das sich an einem Kriterienkatalog orientiert. Diesem Verfahren wirft Saller fehlende Transparenz vor. Die Stadt München entgegnet, dass jeder Bewerber das Recht habe, seine Punktezahl einzusehen und seine Bewerbung im persönlichen Gespräch Punkt für Punkt durchzugehen.

Von diesem Angebot will Saller noch Gebrauch machen, um im nächsten Jahr bessere Chancen zu haben. Er ist nicht der erste Kleinbrauer der Stadt, der mit seiner Bewerbung auf einen Stehausschank auf der Auer Dult scheitert. Auch die Bio-Brauerei Haderner Bräu versucht seit Jahren, mit einem offenen Ausschank auf den Mariahilfplatz zu kommen. Zwar ist Haderner dort bereits seit 2018 vertreten, allerdings mit einem Verkaufsstand, an dem Bier nur in Flaschen ausgegeben werden darf. „Wir bewerben uns jedes Jahr auch für den offenen Ausschank, bekommen aber immer nur die Zusage für den Flaschenverkauf“, sagt Marta Girg, die die Haderner Brauerei zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Girg führt.

Vor Haderner hat bis 2017 auch schon Giesinger Bräu Bier auf der Auer Dult verkauft, ebenfalls nur in Flaschen. Das habe sich nicht gelohnt, erinnert sich Giesinger-Chef Steffen Marx. Einen offenen Ausschank habe er in den Jahren danach nicht weiterverfolgt. Für Saller käme ein Flaschenverkauf nicht infrage: „Erstens rechnet sich das nicht, und zweitens geht es mir auch um Nachhaltigkeit.“ Er findet, Bier gehöre dort getrunken, wo es gebraut wird – und zwar frisch gezapft.

Anders als Giesinger hat Saller auch nicht die Wiesn zum Ziel. Ihm gehe es vielmehr um die Sichtbarkeit seiner Brauerei im eigenen Viertel, denn noch sei seine Marke relativ unbekannt, und in der kleinen Seitenstraße am Auer Mühlbach habe er kaum Laufkundschaft. Außerdem könne er sich für die Auer Dult kein lokaleres Bier vorstellen als seins: „Wenn die ‚Dorfbrauerei‘ nicht zugelassen wird, wer dann?“

Als nächstes möchte Saller zusätzlich zu seinem „Brew Pub“ einen Stehausschank in einem anderen Viertel eröffnen. Außerdem hat er sein Anliegen dem Bezirksausschuss Au-Haidhausen vorgetragen, nachdem dessen Vorsitzender Jörg Spengler in der Kommentarspalte unter Sallers Social-Media-Post seine Hilfe angeboten hatte. Auf Anfrage der SZ sagt Spengler, dass er das Thema bei der nächsten Vollversammlung im April ansprechen wolle.

Sollte sich der Ausschuss darüber einig sein, könne man im nächsten Schritt beim Referat für Arbeit und Wirtschaft anregen, das Vergabeverfahren zu überarbeiten, damit beispielsweise Punkte anders vergeben werden oder mehr als ein Stehausschank zugelassen wird. „Wenn man auf der Auer Dult zeigt, wie vielfältig die Münchner Bierkultur ist, kann das doch nur von Vorteil sein“, findet Spengler.