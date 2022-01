Interview von Philipp Crone

Mirko Mische kommt aus seiner süßlich duftenden Küche nach vorne zu den gestapelten Puderzuckerkugeln. Der Konditormeister an der Auenstraße bereitet jeden Tag 20 Stück zu, in vier Sorten. Warum kostet ein Krapfen bis zu sechsmal so viel wie eine Breze? Warum gibt es immer mehr Sorten? Wie entsteht ein guter Krapfen und wie muss man ihn essen? Der 53-Jährige setzt sich in seine Mini-Konditorei und erklärt, ohne die Großproduzenten-Konkurrenz zu kritisieren.