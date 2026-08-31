Viel zu schnell und mit einem aufgemotzten Audi – so wurde ein 18-jähriger Münchner Samstagnacht von der Polizei erwischt. Einer Zivilstreife der Verkehrspolizei war das Auto gegen 3.30 Uhr in der Ingolstädter Straße aufgefallen. Der Audi fuhr teilweise an die 130 Kilometer pro Stunde. Gerichtsverwertbar gemessen wurden 93 Kilometer pro Stunde – bei erlaubtem Tempo 50.

Als das Fahrzeug angehalten wurde, fanden die Beamten am Steuer den 18-Jährigen, auf dem Beifahrersitz einen weiteren jungen Mann, auf den das Auto zugelassen war. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass das Auto an mehreren Stellen manipuliert worden war, so an der Schubabschaltung, am Katalysator und an einem Schalldämpfer. Zudem waren die Reifen fast komplett abgefahren.

Das Auto wurde sichergestellt, um festzustellen, wie sich die technischen Veränderungen auf die Betriebserlaubnis ausgewirkt haben. Der 18-jährige Fahrer muss wohl mindestens mit einer Verlängerung seiner Führerschein-Probezeit rechnen, der Halter wird sich wegen der Manipulationen verantworten müssen.