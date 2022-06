Sie ist wieder da: Zwei Jahre, nachdem Münchens älteste Stadtteilzeitung, die Aubinger-Neuaubinger Zeitung, aus finanziellen Gründen eingestellt werden musste, ist das Traditionsblatt zurück. Mit leicht verändertem Namen - sie nennt sich jetzt schlicht Aubinger Zeitung - und mit neuen Akteuren.

Ein Anzeigenblatt war die Heimatzeitung schon früher nicht, sie verfügte immer über Abonnenten und entsprechend Raum für redaktionelle Beiträge. Daran soll sich auch bei der Neuauflage nichts ändern. "Wir sind auch jetzt eine reine Abonnentenzeitung", sagt Redakteurin Ulrike Seiffert. "Und die Ausrichtung bleibt ebenfalls dieselbe, es geht darum, zu berichten, was bei den Leuten vor der Haustür passiert."

Ihr liegt dabei besonders am Herzen, mit dem, was sie tut, eine Brücke zwischen den Alteingesessenen und den vielen Neubürgern zu schlagen. Denn die Einwohnerzahl des Stadtbezirks Aubing-Lochhausen-Langwied, zu dem auch Neuaubing, das Westkreuz und Freiham gehören, wird sich in den kommenden Jahre nahezu verdoppeln. Gemeinsam mit Gabi Uelses ist Seiffert für den Inhalt des Blattes zuständig, während sich die neuen Geschäftsführer Peter von Cube und Klara Eberl-Pfeil um Layout, Druck, Technik, Anzeigen, Finanzen und die Abo-Verwaltung kümmern.

Zwölf Seiten wird die neue Aubinger Zeitung künftig haben, erscheinen soll sie mittwochs im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mit "viel Farbe und vielen Fotos", so Seiffert - im Gegensatz zur früheren Zeitung, die am Ende nur noch in Schwarz-Weiß erschienen war. Und mit Berichten "von Aubingern für Aubinger".