Bei der Arbeit an einer Siebanlage ist ein 34-Jähriger am Mittwochvormittag in Aubing tödlich verletzt worden. Der Mann reparierte die Anlage auf einem wirtschaftlichen Anwesen. Während der Reparatur senkte sich ein Förderband ab und klemmte seinen Oberkörper in der Anlage ein, wie die Feuerwehr mitteilte. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei.