Eine böse Überraschung erlebte ein 35 Jahre alter Münchner am Mittwochabend, als er einen schwarzen Mercedes-AMG kaufen wollte: Bei der Übergabe des Wagens wurde er überfallen, ausgeraubt und entführt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen zur Tatzeit nach 19.15 Uhr im Stadtteil Aubing ein hochpreisiger schwarzer Bentley aufgefallen ist. In diesem war das spätere Opfer in eine öffentliche Tiefgarage in der Bodenseestraße 216 chauffiert worden, in der der Kauf abgewickelt werden sollte.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, habe der Münchner den Mercedes am Dienstag besichtigt und einen Kaufpreis von knapp 50 000 Euro ausgemacht. Für die Fahrzeugübergabe sei er dann von einem gewissen „Javis“ mit dem besagten schwarzen Bentley abgeholt worden. In der Tiefgarage, in der der Mercedes übergeben werden sollte, wartete dann nicht nur der Wagen, sondern auch eine Handvoll Männer. Die zogen den 35-Jährigen in den Mercedes, schlugen und traten ihn und nahmen ihm die Bauchtasche ab, in der sich neben dem Geld auch Handy und Ausweis befanden.

Danach fuhren beide Fahrzeuge davon. Im Verlauf der Fahrt riss der 35-Jährige an einer Kreuzung in der Bodenseestraße die Tür des Fahrzeugs auf, um zu flüchten. Das scheiterte jedoch daran, dass die Tür gegen einen daneben wartenden Smart stieß. Erst ein weiterer Fluchtversuch im Bereich der Helmut-Schmidt-Allee gelang, sodass der 35-Jährige mithilfe eines Passanten die Polizei verständigen konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Kriminalfachdezernat 2 hat die Ermittlungen übernommen. Der als „Javis“ bekannte Bentley-Fahrer wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß und etwa 85 Kilogramm schwer; er habe dunkle Haare mit einem Undercut-Haarschnitt.