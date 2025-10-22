Eine 77 Jahre alte Frau aus dem Münchner Stadtteil Aubing ist am Montagmittag von Telefonbetrügern ausgeplündert worden. Gold, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa einer Viertelmillion Euro nahm die Bande der Münchnerin ab. Ein angeblicher Polizist hatte bei ihr angerufen und sie mit der Lügengeschichte von einer Einbrecherbande, deren nächstes Opfer sie werden würde, in Angst und Schrecken versetzt.

Damit die Wertsachen im Falle eines Einbruchs nicht entwendet werden könnten, solle sie diese vor dem Haus deponieren, verlangte der Anrufer. Dort würde die Polizei die Preziosen abholen. Die Münchnerin tat, wie ihr der falsche Polizist befohlen hatte. Ein unbekannter Täter nahm die Beute an sich und verschwand.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61, zuständig für Vermögensdelikte mit Bandenbezug. Wer am Montag gegen 12 Uhr im Bereich der Aubing-Ost-Straße Verdächtiges beobachtet hat, soll sich beim Polizeipräsidium München melden.