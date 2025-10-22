Zum Hauptinhalt springen

TelefonbetrugRentnerin gibt falschem Polizisten Gold, Schmuck und viel Geld

Die Betrüger erzählten der 77-Jährige am Telefon eine Lügengeschichte von einer Einbrecherbande (Symbolbild).
Die Betrüger erzählten der 77-Jährige am Telefon eine Lügengeschichte von einer Einbrecherbande (Symbolbild). (Foto: Roland Weihrauch/dpa)

Eine Callcenter-Bande erbeutet durch einen Anruf Wertsachen und Bargeld im Wert von etwa einer Viertelmillion Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine 77 Jahre alte Frau aus dem Münchner Stadtteil Aubing ist am Montagmittag von Telefonbetrügern ausgeplündert worden. Gold, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa einer Viertelmillion Euro nahm die Bande der Münchnerin ab. Ein angeblicher Polizist hatte bei ihr angerufen und sie mit der Lügengeschichte von einer Einbrecherbande, deren nächstes Opfer sie werden würde, in Angst und Schrecken versetzt.

Damit die Wertsachen im Falle eines Einbruchs nicht entwendet werden könnten, solle sie diese vor dem Haus deponieren, verlangte der Anrufer. Dort würde die Polizei die Preziosen abholen. Die Münchnerin tat, wie ihr der falsche Polizist befohlen hatte. Ein unbekannter Täter nahm die Beute an sich und verschwand.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61, zuständig für Vermögensdelikte mit Bandenbezug. Wer am Montag gegen 12 Uhr im Bereich der Aubing-Ost-Straße Verdächtiges beobachtet hat, soll sich beim Polizeipräsidium München melden.

Millionenbeute mit Schockanrufen
:Telefonbetrüger werden immer raffinierter: Wie sie auch misstrauische Menschen überlisten

Wer es nicht schon selbst erlebt hat, kann sich kaum vorstellen, welchen Druck Kriminelle bei solchen Anrufen aufbauen. Wie erwischt man diese Täter? Der Münchner Hauptkommissar Thomas Schedel folgt ihren Spuren.

SZ PlusInterview von Sonja Niesmann

Lesen Sie mehr zum Thema

