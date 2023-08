Von Ellen Draxel

Mucksmäuschenstill ist es im Schützenkeller der Bezirkssportanlage Pasing, als Franzi und Freddy den Raum betreten. In Gewichtsjacken gehüllt, die ihnen Stabilität verleihen, treten die Zwölfjährigen an den Schießstand. Beide sind die Ruhe selbst: Konzentriert stellen sie sich in Position, nehmen die Zielscheibe in zehn Metern Entfernung ins Visier, legen das Luftgewehr an - und drücken den Abzug.