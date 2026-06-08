Trickbetrüger haben durch Schockanrufe mehr als 100 000 Euro von einer Münchner Seniorin erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, kontaktierten die Täter die in Aubing wohnende Frau am Mittwoch vergangener Woche per Telefon. Sie gaben sich dabei als Polizisten aus und teilten der Frau mit, ihre Tochter sei für einen schweren Verkehrsunfall verantwortlich und könne nur gegen eine Kaution freigelassen werden.

Die Frau übergab den falschen Beamten daraufhin bei mehreren Treffen Schmuck und Gold im Wert von insgesamt mehr als 100 000 Euro. Der Betrug kam erst ans Licht, nachdem die Tochter ihre Mutter erreicht und die erfundene Geschichte vom Unfall aufgeklärt hatte.

Die Polizei fahndet nun nach den Abholern der Wertgegenstände. Dabei soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln, beide sind laut Beschreibung jeweils etwa 35 Jahre alt, bis zu 1,70 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Zeugen, die zwischen dem 3. und 5. Juni Beobachtungen zwischen Alto-, Ubo- und Feuerhausstraße in Aubing gemacht haben, werden gebeten, sich unter 089-2910-0 bei der Polizei zu melden.