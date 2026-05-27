Ganz offensichtlich schneller als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde war ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Mittwochmorgen auf der Bodenseestraße in Aubing unterwegs. Als eine Polizeistreife gegen 2.30 Uhr das stadtauswärts fahrende Auto der Marke MG anhalten und kontrollieren wollte, gab der Fahrer nochmals Gas und raste davon; mit bis zu geschätzten 150 Kilometern pro Stunde überfuhr er dabei auch eine rote Ampel.

Um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden, gaben die Beamten die unmittelbare Verfolgung auf und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Daraufhin konnte der MG wenig später in Germering festgestellt und kontrolliert werden. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter Cannabis-Einfluss stand. Weil er den Beamten zudem Gewalt androhte, wurde für eine Blutentnahme eine Gruppe der Einsatzhundertschaft als Verstärkung angefordert.

Am Ende wurde der 25-Jährige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Er war nicht zum ersten Mal wegen überhöhter Geschwindigkeit und aggressivem Verhalten im Verkehr auffällig geworden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Führerschein und Auto des Mannes beschlagnahmt.