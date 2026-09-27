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Nachverdichtung im Münchner WestenAus drei Wohnungen mach vier

Lesezeit: 2 Min.

„Heimag-Siedlung“ nennen die Aubinger die drei- bis achtgeschossige Riegelbebauung an der Gilchinger, Alto- und Wildenrother Straße mit ihren aktuell 424 Wohnungen.
„Heimag-Siedlung“ nennen die Aubinger die drei- bis achtgeschossige Riegelbebauung an der Gilchinger, Alto- und Wildenrother Straße mit ihren aktuell 424 Wohnungen.
Foto: Stephan Rumpf
  • Die „Heimag-Siedlung" in Aubing bekommt ab 2029 knapp 160 neue Wohnungen in drei Punkthäusern sowie eine neue Tiefgarage mit 437 Plätzen.
  • Das Projekt des städtischen Wohnungsunternehmens „Münchner Wohnen" soll in drei Bauabschnitten von 2029 bis 2035 umgesetzt werden.
  • Aubing ist Münchens am stärksten wachsender Stadtbezirk: Die Einwohnerzahl soll bis 2045 um über 85 Prozent auf 115 000 Personen steigen.
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Die „Heimag-Siedlung“ in Aubing bekommt 160 zusätzliche Einheiten, eine Tiefgarage und einen Nachbarschaftstreff. Eines der neuen Häuser soll höher gebaut werden als bislang geplant.

Von Ellen Draxel

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Aubings Bevölkerung wächst. Rasant und immer weiter. Münchens westlichster Stadtbezirk, in dem heute rund 63 000 Menschen leben, erhöht seine Einwohnerzahl bis 2045 um 52 000 Personen auf dann 115 000 Bewohnerinnen und Bewohner. So prognostiziert es der städtische Demografiebericht. Ein Anstieg um mehr als 85 Prozent – das ist einsame Spitze in der Stadt.

Das liegt vor allem am neu entstehenden Stadtteil Freiham. Aber auch in den älteren Teilen des Stadtbezirks, in Lochhausen, Neuaubing und Aubing, wird Zug um Zug nachverdichtet. Mit Neubauquartieren und einer Erhöhung im Bestand. Jüngstes Beispiel: die Siedlung an der Gilchinger Straße in Aubing.

Die „Heimag-Siedlung“, wie die Aubinger die drei- bis achtgeschossige Riegelbebauung an der Gilchinger, Alto- und Wildenrother Straße mit ihren aktuell 424 Wohnungen nennen, gehört dem städtischen Wohnungsunternehmen „Münchner Wohnen“. Sie soll von 2029 an ein gutes Drittel mehr Wohnraum bekommen.

Erst 2018 war das Quartier grundlegend saniert worden, die in den Siebzigerjahren errichteten Häuser erhielten neue Fenster und Aufzüge, modernisierte Hauseingänge und ein Wärmedämmverbundsystem. Die Tiefgaragen mit ihren 374 Plätzen ließ man damals außen vor – doch inzwischen, sagt Johanna Buchner, bei der Münchner Wohnen zuständig für die Projektentwicklung, herrsche auch diesbezüglich Handlungsbedarf. „Die Tiefgaragen haben ihre technische Lebensdauer erreicht und müssen abgerissen und neu gebaut werden.“
Darin liege eine Chance: „Wir haben auf dem Gelände sehr viel Freiraum, der es ermöglicht, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.“ Das Ziel laut Buchner: Bestandssicherung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Entstehen sollen knapp 160 neue Wohnungen samt Balkon in drei Punkthäusern, zwei davon acht und eines fünf Stockwerke hoch. 40 Prozent des Wohnraums ist einkommensorientiert gefördert geplant, der Rest eigenfinanziert. Die Gebäude werden in Massivbauweise als Energieeffizienzhäuser mit Luft-Wasser-Wärmepumpen und einer Vorrichtung für Photovoltaik errichtet.

Die neue Tiefgarage für die Siedlung soll 437 Plätze haben.
Die neue Tiefgarage für die Siedlung soll 437 Plätze haben.
Foto: Stephan Rumpf

Vorgesehen sind außerdem ein Nachbarschaftstreff und die Neugestaltung der Freiflächen – zur Freude von Aubings Lokalpolitikern, die sich zusätzlich Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene wünschen. Der Tiefgaragenneubau soll 437 Fahrzeugen Platz bieten. „Wir sind gerade im Gespräch mit dem Zweckverband Freiham, um eine Freifläche zu finden, die als Interims-Parklösung für die Mieter und Mieterinnen während der Bauzeit dienen kann“, erklärt Buchner.

Baurecht für das Projekt hat die Münchner Wohnen bereits, will aber noch prüfen lassen, ob das fünfgeschossige Punkthaus eventuell auch höher ausfallen darf. Zudem seien die Tiefgaragenbauten sehr kostspielig, weshalb auch günstigere Varianten untersucht werden sollen. „Wir werden daher noch mal einen Vorbescheidsantrag einreichen.“ Umgesetzt werden soll das Vorhaben in drei Bauabschnitten – von 2029 bis 2035.

„Es ist ein Projekt, das es in sich hat“, betont die technische Geschäftsführerin der Münchner Wohnen, Gabriele Meier. Ihre Mieter und Mieterinnen der Siedlung haben die Planer bereits über das Vorhaben informiert.

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