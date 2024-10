Mutmaßlich wegen Unfugs mit Pyrotechnik ist in einem Haus an der Colmdorfstraße in Aubing am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 20.30 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stand der Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss im Vollbrand. Alle Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnungen verlassen und waren ins Freie geflüchtet.