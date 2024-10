Einen Tag nach dem Brand eines Balkons an der Colmdorfstraße in Aubing hat sich der mutmaßliche Verursacher am Dienstagabend bei der Polizei zu erkennen gegeben: Ein Kind erschien mit seinen Eltern auf einer Polizeiinspektion und gab an, den Brand mittels frei erhältlicher Pyrotechnik versehentlich ausgelöst zu haben. Da das Kind jünger als 14 Jahre ist, also strafunmündig, konnte es nach der Anhörung wieder nach Hause gehen.