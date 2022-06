Mit einer umfunktionierten Speisegabel soll ein 15-jähriger Ladendieb einen Detektiv in einem Geschäft in der Au am Oberkörper verletzt haben. Aus der ursprünglich vierzackigen Gabel seien die Zinken links und rechts abgebrochen gewesen, sodass nur noch die mittleren beiden vorhanden gewesen seien, berichtet die Polizei. Der 53-jährige Ladendetektiv habe den Jugendlichen am Dienstag erwischt, wie er ein Parfüm eingesteckt habe und ohne zu zahlen weggehen wollte. Als er ihm ins Büro folgen sollte, sei es zu dem Angriff gekommen, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei fasste den mutmaßlichen Täter wenig später im Bereich der Schlotthauerstraße, wo der Jugendliche erst nach mehrmaliger Aufforderung und unter vorgehaltener Dienstwaffe das präparierte Esswerkzeug niederlegte. Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er zur Klärung der Haftfrage am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt.