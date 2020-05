Der Unbekannte berührte den 37-Jährigen am Arm, der daraufhin so schwer stürzte, dass er später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem anderen Fahrradfahrer ist in der Au ein 37-Jähriger gestorben. Der Mann war am Sonntag zusammen mit drei Freunden mit dem Rad unterwegs, als in der Hochstraße plötzlich ein anderer Mann neben ihm fuhr. Dieser berührte ihn am Oberarm, wie die Polizei berichtet. Daraufhin verlor der 37-Jährige aus dem Münchner Süden die Kontrolle über sein Rad und stürzte derart unglücklich, dass er später starb.

Der Mann wurde am Unfallort von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den anderen Radfahrer zu kümmern.

Ob es Streit zwischen den beiden gegeben hatte, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen und beschreibt den Mann wie folgt: zirka 50 Jahre, 1,95 Meter groß, sehr stämmig, breites Gesicht, weiß-graue Haare, schwarzes T-Shirt mit blauen Streifen am Arm, dunkle kurze bis 3/4-Hose, helle Schuhe, dunkles E-Bike. Hinweise werden unter 089/62160 entgegengenommen.