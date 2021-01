Bei einem Streit sind am Nachmittag des 31. Dezember in der Au eine Frau, ein Mann und ein Hund verletzt worden. Eine Streife traf gegen 17.30 Uhr in der Ohlmüllerstraße auf Höhe der Reichenbachbrücke auf einen 38-jährigen Münchner mit einer Schnittwunde. Er hatte einen Pitbull-Mischling dabei, der am Rücken ebenfalls eine Schnittverletzung hatte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, die Tierrettung kümmerte sich um den Hund. Derweil suchten mehr als zehn Streifen nach weiteren Beteiligten. Sie fanden eine 34-Jährige mit einer kleineren Wunde am Oberarm. Ein 35-Jähriger wurde an seinem Wohnsitz in Haidhausen festgenommen. Alle drei waren erheblich alkoholisiert. Die beiden Männer waren in der Vergangenheit mit Drogen aufgefallen.