Unbekannte versprühen Tierabwehrspray in Schultoilette

Unbekannte haben an einer Schule in der Au Reizspray auf der Jungen-Toilette versprüht. Nach Polizeiangaben klagten am Dienstagvormittag mehrere Schüler über Husten und brennende Augen. Nachdem Polizei und Feuerwehr eingetroffen waren, stellten die Einsatzkräfte mithilfe von Messungen der Luft fest, dass es sich bei dem Stoff um ein Tierabwehrspray handelte.

Insgesamt sieben Schüler erlitten bei dem Vorfall Reizungen der Atemwege und Augen. Ernsthaft verletzt wurde niemand, jedoch mussten die betroffenen Schüler vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.