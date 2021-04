Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend in der Au eskaliert: Ein 17-Jähriger geriet aus bislang unbekannten Gründen in der Eduard-Schmidt-Straße unweit der Reichenbachbrücke mit einem 60-Jährigen aneinander. Der Jüngere soll im Verlauf des Streits den Älteren mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals verletzt haben. Das teilte die Münchner Polizei mit. Das Opfer kam daraufhin in ein Krankenhaus, befindet sich aktuell aber außer Lebensgefahr.

Der 17-Jährige erlitt ebenfalls Schnittverletzungen an den Händen und musste ins Krankenhaus. Gegen ihn erließ eine Ermittlungsrichterin am Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl - unter anderem wegen versuchten Totschlags. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 089/2910-0 oder über jede Polizeidienststelle.