Fünf Jugendliche haben in der Au einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, weil einer der jungen Männer mit einer Softair-Pistole hantierte. Laut Polizei wurde die Einsatzzentrale am Montag gegen 18.20 Uhr informiert, dass sich mehrere Personen in der Regerstraße auf einem Flachdach und den dortigen Dachterrassen befanden. Eine Person hantiere mit einer Waffe.