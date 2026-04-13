Nach dem Brand eines Hochdruckaggregats auf einer Baustelle nahe des Kolumbusplatzes hat die Polizei am Montagmorgen ein halbes Dutzend Jugendliche wegen Brandstiftung angezeigt. Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 2 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Streifenbeamte löschten das Feuer und griffen bei der Sofortfahndung in der näheren Umgebung fünf Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren sowie ein 16 Jahre altes Mädchen auf.

Drei der Teenager hatten verrußte Hände; aus Videoaufnahmen leitete sich der Verdacht gegen die ganze Gruppe ab. Alle sind bereits polizeibekannt, vier davon einschlägig; ein 15-Jähriger gilt sogar als Intensivtäter. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Verletzt wurde durch den Brand niemand, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit der ungeklärten Serie von Brandanschlägen auch auf Baumaschinen in und um München aus.