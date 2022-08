Kulturtage starten am Samstag

Den Startschuss gibt am 20. August die Münchner Banjo-Band, zum Abschluss gut drei Wochen später gibt's dann einen Geschichts-Spaziergang auf den Spuren von Karl Valentin, Rudolf Fernau und anderen: Allein diese zwei Programmpunkte der Kulturtage Au-Haidhausen zeigen die Bandbreite der Veranstaltungsreihe. Nach der Eröffnung am Samstag, 20. August, um 15 Uhr auf dem Weißenburger Platz bieten sie bis zum 11. September Konzerte, Lesungen, Workshops, Tanz- und Theateraufführungen an zehn Spielstätten vom Haidhausen Museum über das Freie Musikzentrum bis zur Buchhandlung Lentner. Organisiert werden die Kulturtage von Mitgliedern des Bezirksausschusses Au-Haidhausen, der die dritte Auflage der Veranstaltungsreihe mit fast 25 000 Euro unterstützt. Das komplette Programm steht auf der Internetseite des Bezirksausschusses; der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.