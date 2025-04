Zweifacher Mord: So lautet der neue Haftbefehl gegen Farhad N., der am 13. Februar auf der Seidlstraße in München sein Auto in einen Demonstrationszug der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lenkte. Der 24-Jährige, der aus Afghanistan stammt, wurde am Montag in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt.