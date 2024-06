In Obersendling ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem Unbekannten gekommen, bei der dem jungen Mann mit einem Gegenstand in den Bauch gestochen wurde. Wie die Polizei mitteilte, wird nach dem flüchtigen Täter derzeit noch gesucht.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr im äußeren Bereich des U-Bahnhofs Machtlfinger Straße. Das Opfer wurde durch den Stich schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es befinde sich aber außer Lebensgefahr, so die Münchner Polizei.

Bislang habe man den Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht gefunden. Der Mann wird als um die 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll eine blaue Trainingsjacke, weiße Sneaker, dunkelblaue Jeans und ein Basecap getragen haben.