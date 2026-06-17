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PolizeiZwei Männer vor Club in der Sonnenstraße attackiert

Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall an der Sonnenstraße (Symbolbild).
Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall an der Sonnenstraße (Symbolbild). Marijan Murat/dpa

Ein Unbekannter schlägt dem 37- und dem 27-Jährigen plötzlich gegen den Kopf. Im Krankenhaus bemerkt eines der Opfer, dass es bestohlen wurde.

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Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in einem Club an der Sonnenstraße Opfer eines Raubs geworden. Nach Angaben der Polizei unterhielten sich ein 37-Jähriger und ein 27-Jähriger gegen 2.30 Uhr im Außenbereich der Closer Bar mit einem Unbekannten. Dieser habe unvermittelt beiden nacheinander massiv gegen den Kopf geschlagen, wodurch beide bewusstlos zu Boden gegangen seien. Umstehende Zeugen halfen den Opfern, der Täter konnte jedoch flüchten.

Die beiden Männer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo der 37-Jährige feststellte, dass ihm seine Geldbörse sowie seine Airpods entwendet worden waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die Polizei bittet daher Zeugen, die insbesondere im Außenbereich des Clubs etwas beobachtet haben, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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