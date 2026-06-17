Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in einem Club an der Sonnenstraße Opfer eines Raubs geworden. Nach Angaben der Polizei unterhielten sich ein 37-Jähriger und ein 27-Jähriger gegen 2.30 Uhr im Außenbereich der Closer Bar mit einem Unbekannten. Dieser habe unvermittelt beiden nacheinander massiv gegen den Kopf geschlagen, wodurch beide bewusstlos zu Boden gegangen seien. Umstehende Zeugen halfen den Opfern, der Täter konnte jedoch flüchten.