Das für Staatsschutz-relevante Delikte zuständige Kriminalfachdezernat 4 ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung eines CSU-Stadtrats. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montag. Demnach gehe es unter anderem um einen Vorfall, der sich bereits am Freitag, 13. Februar, gegen 10.30 Uhr an einem Infostand der CSU in Schwabing ereignet haben soll. Dort sei der gebürtige Montenegriner Delija Balidemaj im Kreise von Parteifreunden unvermittelt von einem bislang Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und bespuckt worden.

Wie Balidemaj der SZ berichtete, habe er sich erst am Wochenende zu einer Anzeige entschlossen, nachdem er am Samstag erneut angegangen worden sei: Vor seinem Haus habe ihn ein Rennradfahrer aufgefordert, auf eine Kandidatur für den Stadtrat zu verzichten. Bereits nach dem Vorfall in Schwabing soll Balidemaj nach eigenen Angaben auf dem Heimweg von zwei Rennradlern attackiert und auf ähnliche Weise bedroht worden sein.

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl verurteilte die Angriffe „aufs Schärfste“ und versprach seinem Stadtratskollegen die „volle Solidarität“ seiner Partei. Balidemaj sei „eine starke Stimme für Vielfalt und interkulturellen Dialog“, die offenbar zum Schweigen gebracht werden solle. Er sei froh, so Pretzl weiter, dass Balidemaj sich nicht einschüchtern lasse. Der 58-Jährige war im Sommer 2024 von der Grünen-Fraktion zur CSU gewechselt.