Buttersäure ist an den Eingängen des Ordinariats des Erzbistums München -Freising sowie des Europäischen Patentamtes verteilt worden. Ein Mitarbeiter der Verwaltungsbehörde entdeckte die übel riechende und ätzende Flüssigkeit am Freitag und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge war die Buttersäure auch über das Klingelschild des Ordinariats-Standorts in der Kapellenstraße verteilt worden. Einen Tag später wurde dieselbe Flüssigkeit am Eingang des Europäischen Patentamt an der Erhardtstraße von Unbekannten verschüttet.

Die Ermittler gehen derzeit von einer politisch motivierten Sachbeschädigung aus. Verletzt wurde niemand. Buttersäure kann laut einer Polizeisprecherin schwere Verätzungen verursachen. Unklar blieb zunächst, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt und wer die Täter sind. Das Kommissariat 43 der Polizei, das für politische Straftaten aus dem linken Spektrum zuständig ist, hat die Ermittlungen übernommen.