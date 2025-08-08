Drei Männer, ein Ruderboot, 5000 Kilometer über den Atlantik in 50 Tagen und Nächten: Als York Hovest, Andreas Stollreiter und Rainer Ballwanz im Januar 2020 auf der Karibikinsel Barbados ankommen, ist ihnen die Erschöpfung in den Gesichtern abzulesen. Mitgebracht haben sie spektakuläre Bilder und Videos.
UmweltschutzIm Ruderboot über den Atlantik - wie ein Modefotograf zum Meeresschützer wurde
Nach seiner Ozeanüberquerung vor fünf Jahren mit zwei Begleitern hat York Hovest die Plattform „Heroes of the Sea“ gegründet. Er vernetzt Meeresschützer in aller Welt und dokumentiert mit der Kamera ihre Arbeit.
Von Martina Scherf
