UmweltschutzIm Ruderboot über den Atlantik - wie ein Modefotograf zum Meeresschützer wurde

Lesezeit: 4 Min.

Über und unter Wasser mit der Kamera im Einsatz: York Hovest.
Über und unter Wasser mit der Kamera im Einsatz: York Hovest. (Foto: York Hovest)

Nach seiner Ozeanüberquerung vor fünf Jahren mit zwei Begleitern hat  York Hovest die Plattform „Heroes of the Sea“ gegründet. Er vernetzt Meeresschützer in aller Welt und dokumentiert mit der Kamera ihre Arbeit.

Von Martina Scherf

Drei Männer, ein Ruderboot, 5000 Kilometer über den Atlantik in 50 Tagen und Nächten: Als York Hovest, Andreas Stollreiter und Rainer Ballwanz im Januar 2020 auf der Karibikinsel Barbados ankommen, ist ihnen die Erschöpfung in den Gesichtern abzulesen. Mitgebracht haben sie spektakuläre Bilder und Videos.

