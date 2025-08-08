Umweltschutz Im Ruderboot über den Atlantik - wie ein Modefotograf zum Meeresschützer wurde 8. August 2025, 13:42 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Über und unter Wasser mit der Kamera im Einsatz: York Hovest. (Foto: York Hovest)

Nach seiner Ozeanüberquerung vor fünf Jahren mit zwei Begleitern hat York Hovest die Plattform „Heroes of the Sea“ gegründet. Er vernetzt Meeresschützer in aller Welt und dokumentiert mit der Kamera ihre Arbeit.

Von Martina Scherf

