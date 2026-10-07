Wenn ein Küchenchef geht, noch dazu einer, der zuverlässig zwei Michelin-Sterne ins Haus holte, ist das zunächst ein Verlust. Für ein Traditionshotel wie den Bayerischen Hof aber, dessen Ansehen bis heute von altem Glanz und Gloria zehrt, bietet ein solcher Wechsel auch die Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Kevin Romes versteht es bestens, diese Chance für sich zu nutzen. Der neue Küchenchef vom Atelier, dem Gourmetrestaurant des Hotels, knüpft gerade nahtlos an das Niveau seines Vorgängers Anton Gschwendtner an und setzt zugleich mit seinem Menü frische Impulse.

Der 35-jährige Rheinland-Pfälzer verhalf bereits seiner vorherigen Wirkungsstätte, dem Restaurant Skin’s in der Schweiz, zu zwei Sternen und machte davor Station in verschiedenen Spitzenküchen in Deutschland, der Schweiz und Asien. Dass ihn die Aromen Asiens bis heute inspirieren, zeigt sich schon an seinen Amuse-Gueules: Der „Gruß aus Bangkok“ mit eingelegter Karotte und unreifer Papaya, Langusten-Tatar und einer Art Smoothie aus Apfel und Thai-Basilikum ist ein erfrischender Start.

Bei zweierlei Brot mit würzigem Obazden und einer kunstvoll gefalteten „Butterblume“ aus Heumilchbutter ist nach Ankunft erstmals etwas Zeit zum Durchatmen. Vier kleine Gänge hat der routinierte Service um Restaurantleiterin Daniela Heizmann bis hierhin auf- und abgetischt, noch bevor das reguläre Menü überhaupt begonnen hat. Hier sind selbst junge Servicemitarbeiter Profis der alten Schule: Weder muss man sein Wasserglas selbst befüllen noch den eigenen Stuhl rücken, nachdem man kurz ausgetreten ist. Das kann man als besonders aufmerksam empfinden, zuweilen aber auch als einengend.

Im Zuge der Neuaufstellung des Küchenteams hätte es sich angeboten, auch den Gastraum ein wenig aufzufrischen, ihm vielleicht zu mehr Leichtigkeit zu verhelfen. Hier ist aber alles beim Alten: wenig Licht, gedeckte Farben, massives Holz. An den sehr großen Tischen sitzt man königlich weit voneinander entfernt und möchte fast sein Tischgedeck näher zusammenrücken, um sich besser unterhalten zu können. Doch dann wird der erste reguläre Gang aufgetragen, bei dem man ohnehin lieber schweigt und genießt.

Am Gastraum hat sich mit dem Wechsel des Küchenchefs nichts geändert. Foto: Stephan Rumpf

Romes’ „Signature-Gericht“, gebeizte und geräucherte Forelle mit Rettich und Kräutervinaigrette, bildet seine Handschrift so klar ab wie kaum ein anderer Teller. Er verarbeitet den Fisch zu einer Tatar-Nocke und ummantelt sie mit kleinen, knackigen Schuppen vom Rettich, bevor er sie auf einer frischen Vinaigrette bettet. Keine Zutat dieses harmonischen Tellers kämpft sich zu sehr nach vorne, keine ist Selbstzweck.

Bei den folgenden Gängen gibt die Küche geschmacklich mehr Gas, im zweiten vielleicht etwas zu viel. In Szechuanpfeffer gegarte und gelierte Aubergine soll hier der Star sein, doch geht sie im Ponzu-Sud mit Melone, Edamame, Mandeln und einem Ball aus gepufftem Reis unter. Es wird in diesem Menü aber der einzige Ausreißer nach unten bleiben.

Der nächste Gang ist wieder gekonnt ausbalanciert und nicht weniger laut: Eine scharf angebratene Jakobsmuschel badet zusammen mit sauer eingelegter Artischocke in Tomatensud und Jalapeño-Schaum, der beim Schlucken den Rachen wärmt. Überhaupt präsentiert sich Romes vor allem durch seine Soßen als Meister der subtilen Schärfe.

Es empfiehlt sich, sich den Wein zum Menü glasweise zu bestellen. Foto: Stephan Rumpf

So auch bei der Rotbarbe im vierten Gang. Die Wärme im Hals kommt hier vom herzhaften Gulaschsaft, der überraschend gut zum eleganten Fisch passt. Zweierlei Spitzkohl, mal weichgekocht und mal fast roh mit Zitronengel, sorgen für Süße und Frische. Ebenso originell und voller vermeintlicher Kontraste ist auch der Hauptgang, Rehrücken mit Ananas. Das Fleisch so butterzart und perfekt rosa zuzubereiten, wie es hier gemacht wurde, wäre allein befriedigend genug; dann aber das Reh auf einer Scheibe gebratener, süßer Ananas sowie auf einer Gewürz-Jus mit Hoisin-Soße anzurichten, ist ein genialer Trick.

Großer Applaus gebührt auch der Patisserie unter Elena Bockshecker, die das Menü mit zwei unvergesslichen Desserts und kunstvollen Petits Fours krönt. Ihre Kreationen – sie kombiniert etwa Buchweizencreme mit Waldheidelbeere und Fichtensprossenöl, Milchreis mit Schokolade, Kirsche und Haselnuss oder Banane mit Erdnuss und Misopaste – wecken Kindheitserinnerungen und sind eigentlich zu schön zum Essen.

Der Applaus gebührt den Desserts, die nicht nur fantastisch ausschauen. Foto: Stephan Rumpf

Ohne die optionalen Zusatzgänge wie Käsewagen (10 Euro), Languste (48 Euro) und Wagyu-Rind (55 Euro) liegt der Preis für dieses Menü bei 285 Euro pro Person. Nach den regulären sechs Gängen und nochmal so vielen Grüßen aus der Küche ist man aber mehr als satt. Was den Rechnungsbetrag unverhältnismäßig schnell in die Höhe treiben kann, sind die Getränke. Die alkoholfreie Begleitung wäre mit 55 Euro fair bepreist, könnte sie in ihrer Qualität mit den Speisen mithalten. Ob mit oder ohne Alkohol, besser beraten ist man mit einzelnen Gläsern, die man sich von Sommelier Shahzad Talukder zum jeweiligen Gang empfehlen lässt.

Bei einem einfachen Espresso für 7,50 Euro, einer Flasche Wasser für 14,50 Euro und einem Glas Champagner für 37,50 Euro möchte man dagegen kein Auge mehr zudrücken. Sollte Letzterer eine besondere Cuvée gewesen sein, der diesen Preis rechtfertigt, wurde das nicht kommuniziert. Davon mal abgesehen wäre es aber doch nicht weniger spannend, einen guten Winzersekt eines kleinen und weniger bekannten Weinguts als Alternative anzubieten. So vermeidet man böse Überraschungen auf der Rechnung und könnte sich noch klarer positionieren in dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Aufbruch, in dem sich das Atelier gerade befindet.

Atelier im Bayerischen Hof, Promenadenplatz 2–6, 80333 München, Telefon 089/2120743, Dienstag bis Samstag 18.30 bis 23 Uhr, www.bayerischerhof.de