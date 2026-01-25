Gerade jetzt, wo die gesamte Welt politisch nach rechts zu rücken scheint, sind Kulturzentren wie das Münchner Import-Export notwendige Oasen der Demokratie. Hier werden Werte wie Menschenrechte und Gleichberechtigung nicht nur diskutiert, sondern auch gelebt. Wenn darum hier am Freitagabend der 1963 in der Türkei geborene Sänger Ozan Ata Canani das Titelstück seines neuen Albums „Die Demokratie“ singt, singt das Publikum so laut mit, als wollte es damit die gesamte Welt wach rütteln.