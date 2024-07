Asmik Grigorian begeistert beim Opernfestspiel-Liederabend mit Liedern von Tschaikowski und Rachmaninow. Das Münchner Publikum kennt am Ende vor Glück kaum ein Halten.

Kritik von Egbert Tholl

Auch wenn sie gerade eine Aufnahme von Richard Strauss’ „Vier letzten Liedern“ herausgebracht hat, einmal begleitet von Markus Hinterhäuser am Klavier, einmal von Mikko Franck und dem Orchestre Philharmonique de Radio France, so denkt man bei Asmik Grigorian vor allem an: expressives Drama auf der Opernbühne, fantastische Rollengestaltung, eine große Wahrheit auch im Schauspielerischen. Sie kann auch ganz anders. Und doch würde man sie mit geschlossenen Augen wiedererkennen.