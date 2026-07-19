Zu einem ungewöhnlichen Spreng-Einsatz ist die Polizei am Samstagnachmittag in Aschheim ausgerückt. Ein 58-jähriger Mann habe via Notruf informiert, so erklärt eine Polizeisprecherin, dass er im Besitz eines Apothekerfläschchens sei, das eine womöglich explosive Flüssigkeit enthalte.

Festgestellt habe er dies, als er das Fläschchen, das er vor etwa 30 Jahren gekauft habe, jetzt habe verkaufen wollen. Tatsächlich habe sich laut Polizei Pikrinsäure in der Flasche befunden, sie ist giftig und explosiv.

Sprengspezialisten der Polizei hätten das Fläschchen in Absprache mit der Feuerwehr auf ein Feld gebracht und in einem etwa 60 Zentimeter tiefen Loch gesprengt. Verletzt worden sei dabei niemand.